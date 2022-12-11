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تتعلق بالعلاقات الثنائية

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

2022-12-11 الساعة 5:21
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
المواطن -فريق التحرير

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

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تعزيز العلاقات

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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