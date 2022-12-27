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استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من استقرار العالم

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم

2022-12-27 الساعة 9:55
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن المملكة تعهدت منذ نشأتها بأن تكون مصدراً موثوقاً وآمناً لإمدادات الطاقة إلى العالم.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “المصدر الموثوق”: “أنه منذ ظهور النفط بكميات تجارية في أرضي المملكة العربية السعودية في النصف الأول من القرن الماضي، وهي تتعهد بأن تكون مصدراً موثوقاً وآمناً لإمدادات الطاقة إلى العالم، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، والمملكة تقود مناقشات إمدادات الطاقة الدولية من خلال منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أو أوبك بلس بنجاح واقتدار، هدفها الرئيس، تأمين الطاقة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة للمنتجين والمستهلكين”.

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وتابع الكاتب “لا تمر مناسبة ذات علاقة بالطاقة، إلا وتجدد فيها المملكة مبدأها بتأمين النفط لدول العالم، لتعزيز استقرار العالم، معلنة بعبارات واضحة أن استقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من استقرار العالم ورفاهية الشعوب”.

تعزيز أسواق الطاقة

وواصل الكاتب بقوله “وفي زمن رؤية 2030، بادرت المملكة بتطويع علاقاتها بالدول الكبرى من أجل تعزيز أسواق الطاقة، وترسيخ استقرارها، وهو ما حدث خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث استثمرت المملكة زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، وأعلنت الدولتان عن التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المشتركة، وتكرر المشهد مرة أخرى قبل يومين في اللقاء الذي جمع بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي في الاجتماع الوزاري الأول لـ”الحوار الوزاري السعودي – الياباني للطاقة”، في مدينة الرياض.

المصدر الموثوق للطاقة

وما يلفت الانتباه إلى اللقاء، هو الإيمان الراسخ لدى الدولتين بأن دعم استقرار أسواق البترول العالمية، يحتاج إلى تفعيل الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والتوصل إلى رؤية متطابقة واستراتيجية عمل مشتركة، تلبي احتياجات وأمنيات الطرفين.

وتابع الكاتب “حرص دول العالم الكبرى على الدخول في مناقشات جادة مع المملكة حول مشروعات الطاقة، هو تأكيد جديد على أن السعودية هي مصدر موثوق به لإمدادات البترول لتلك الدول، كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، وأثبتت مواقف كثيرة ثقة العالم المطلقة بالمملكة مصدراً آمناً للطاقة، ورفضها استغلال أي أزمات في التلاعب بأسعار الطاقة”.

حماية كوكب الأرض

وختم الكاتب بقوله “لا تغفل المملكة في حواراتها مع الدول الكبرى، التأكيد على أهمية التصدي للمشكلات البيئية، وحماية كوكب الأرض من الأخطار المحدقة به، من احتباس حراري، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التلوث، ومن هنا، أكدت الرياض وطوكيو على أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون، والتركيز على الانبعاثات، بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون”.

 

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