المملكة تتسلم من مصر عملات أثرية يعود تاريخها لعصر الملك المؤسس

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تسلمت سفارة المملكة في القاهرة، عدداً من القطع الأثرية من بينها عملات يعود تاريخها إلى عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله.
ووصل عدد القطع التي تسلمتها المملكة إلى 133 قطعة، وهي عبارة عن ريالات من فئات متنوعة، ويرجع تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك المؤسس.
يذكر أن هذه القطع ضبطتها الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قبل نهاية العام الماضي.
وجرت مراسم تسليمها في المتحف المصري بميدان التحرير، بحضور قنصل عام المملكة في مصر، الدكتور سلطان السبيعي، ووزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، وعدد من المسؤولين الآخرين.