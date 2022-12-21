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المملكة تدعم بناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف في إندونيسيا

2022-12-21 الساعة 2:59
المملكة تدعم بناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف في إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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​​سلم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الدعم الذي قدمته المملكة لبناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف هداية الله، والتي تعد أكبر جامعة إسلامية بجمهورية إندونيسيا، حيث تسلمت الدعم مديرة الجامعة البروفيسورة أماني لوبيس، بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

مسجد كلية التربية

وأعربت البروفيسورة أماني لوبيس عن شكرها وتقديرها باسمها وكافة منسوبي الجامعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر العلم الشرعي، مشيرة إلى أن المسجد الذي سيبنى بجوار كلية التربية بحرم الجامعة سيكون منارة علم ودعوة لنشر قيم الإسلام السمحة وتعليم اللغة العربية.

الدعم السعودي

ونوهت إلى أن هذا المشروع سيخدم أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية والأحياء القريبة من الجامعة لإقامة الصلوات الخمس والجمعة، وسيبنى على الطراز العمراني الحديث بكافة تجهيزاته، سائلة الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القيادة الرشيدة للمملكة التي تبذل الخير وتقدمه للعالم.
وفي ختام تصريحها، قدمت البروفيسورة أماني لوبيس شكرها وتقديرها لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه وعنايته بالعمل الإسلامي، ونشر الوسطية والاعتدال، مؤكدة أن هذا المسجد سيكون نواة خير ولبنة من لبنات خدمة الدعوة إلى الله عز وجل.​​
إندونيسيا

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