المملكة تدعم بناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف في إندونيسيا

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
سلم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الدعم الذي قدمته المملكة لبناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف هداية الله، والتي تعد أكبر جامعة إسلامية بجمهورية إندونيسيا، حيث تسلمت الدعم مديرة الجامعة البروفيسورة أماني لوبيس، بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.