المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإجرامي بإقليم روتشورو شرق الكونغو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الكونغو في هذا المصاب الجلل، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع أمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.