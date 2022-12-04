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أقيم حفل بهذه المناسبة

المملكة تنضم إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريد

2022-12-04 الساعة 4:46
المملكة تنضم إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريد
المواطن - واس

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انضمت المملكة العربية السعودية إلى المجلس الدولي للزيتون، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة في مقر المجلس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة.

رفع العلم السعودي

وقام السفير القين خلال الحفل برفع العلم السعودي في مقر المجلس الدولي للزيتون بمناسبة انضمام المملكة للمجلس، وغرس شجرة الزيتون في حديقة السلام بالمجلس بهذه المناسبة.

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المملكة تنضم للمجلس الدولي للزيتون

وقد شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، ووزير الزراعة الأردني رئيس المجلس الدولي للزيتون خالد الحنيفات، ووزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس الدولي.

المجلس الدولي للزيتون

ويعد المجلس الدولي للزيتون منظمة حكومية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وتضم العديد من الدول حول العالم للعمل على تشجيع التوسع في التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة وتطوير وتحديث المعايير التجارية للمنتجات وتحسين جودتها، وتعزيز التعاون الفني الدولي في مشاريع البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا.

المملكة تنضم للمجلس الدولي للزيتون

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