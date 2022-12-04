المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية

تضاعفت أعداد دور السينما بالمملكة، إلى أن أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تضاعف فيها إيرادات شباك التذاكر منذ جائحة كوفيد التي اجتاحت العالم منذ عامين.

عائدات السينما

وبلغت عائدات السينما في المملكة 238 مليون دولار في عام 2021 ، مقارنة بـ 97.5 مليون دولار في عام 2019، وفقًا لمحللي شباك التذاكر Gower Street.

وبحلول عام 2030، من المرجح أن تحقق المملكة عائدات من شباك التذاكر تتجاوز مليار دولار، مما يضعها ضمن قائمة أفضل 20 سوقًا للسينما العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Entertainment Solution Services .

طفرة سينمائية

وأشار معد التقرير روب آرثر، إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تتوقع أن يكون في البلاد 350 دار سينما و2500 شاشة سينما بحلول عام 2030.

وشهدت المملكة طفرة في بناء دور السينما خلال عام 2022، حيث تم تشغيل ما يقدر بـ 584 شاشة، فيما أصدرت الدولة تراخيص لما لا يقل عن 11 مشغل لدور السينما، يتمثل أكبرها في المشغل Muvi Cinemas، الذي يضم 21 دار سينما و 205 شاشات في 10 مدن سعودية.

تطور سريع

ويقول المهندس المعماري ديفيد والاس، المتخصص المعماري في بناء دور السينما حول العالم، إن المملكة تشهد تطورًا سريعًا في بناء دور السينما، منوهًا إلى أن Muvi Cinemas افتتحت أكبر دار سينما في البلاد منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى توفير 25 شاشة في الرياض بوليفارد سيتي.

ويقول أدون كوين ، الرئيس التنفيذي لشركة Muvi ، إن الشركة استثمرت بكثافة في الخبرات والتكنولوجيا، بداية من توفير شاشات 4DX وحتى أجنحة الشخصيات المهمة VIP، بالإضافة إلى توفير تجربة المشاهدة العائلية في دور Muvi Junior ، والتي تسمح بدخول شرائح سنية معينة مثل الأطفال.

خطط طموحة

وتفتخر فوكس سينما، المشغل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط أن تكون أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في المملكة.

وتعتزم الشركة تحقيق خطط الشركة الطموحة في تقديم تجربة سينما عالمية المستوى شاملة ومتطورة في المملكة، ودعم المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة لتطوير الفنون السمعية والبصرية، خصيصاً لمحبي الأفلام الصغار. وتمتلك فوكس سينما، المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم، 154 شاشة في ست مدن في السعودية.

تجارب مختلفة

وأشار محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما والتي تمتلك فوكس سينما، إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مواقع جديدة للسينما العام المقبل في الرياض وجدة.

وأضاف الهاشمي: نركز كثيرًا على تحسين تجربة السينما لجمهور المملكة، ونقدم لهم جميع الرفاهيات بداية من الطعام إلى التكنولوجيا وتجربة المشاهدة الممتعة أيضًا.

الانتقائية

وأصبحت الجماهير السعودية أكثر انتقائية بشأن نوع الأفلام التي يرغبون في مشاهدتها، بخاصة الأفلام المصرية التي تمثل 30٪ من شباك التذاكر السعودي ، على الرغم من أنها تمثل 6.5٪ فقط من إجمالي الأفلام المعروضة، وفقًا لتقرير شركة Entertainment Solution Services .

وأكدت مجموعة الخبراء في مجال صناعة السينما، أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح بمجال صناعة الأفلام؛ فهي تشهد نموًا متصاعدًا، وذلك في إطار دعم الحراك السينمائي، وتطوير القطاع وبيئة الإنتاج المحلية. وتقدم السينما السعودية نفسها كهيئة رائدة وقادمة وبقوة في مجال صناعة الأفلام والإنتاج السينمائي؛ نظير ما تزخر به المملكة من مقومات بشرية وثقافية وفنية، وهو ما يجعلها مركزًا جديدًا وحاضنة لصناعة الأفلام والسينما في المنطقة.