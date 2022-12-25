المملكة وحصاد 2022.. هيبة كيان وهامة قادة هنا مملكة العِز والشموخ

أشاد الكاتب والإعلامي د. عبدالملك المالكي بإنجازات المملكة في شتى المجالات في العام المنصرم 2022، مؤكدا بقوله “هنا هيبة كيان، وهامة قادة، هنا مملكة العِز والشموخ، مملكة الإباء والشمم، مملكة الحُب والوئام”.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” بعنوان “حصاد 2022.. الإرث والثِقل السعودي في الميزان الدولي”، هنا الحضور اللافت والدور الأكثر بهاءً وزهاءً ونقاء، هنا السعودية التي باتت صمام أمان للعالم الذي بات ينشد السلام وسط عالم مضطرب بين صيحات حروب وأنين مجاعات..

إنجازات تسابق الزمن

وأضاف الكاتب “لم يَعُد خافيًا على المتابع البسيط، قبل المتتبع الحصيف للأحداث العالمية «المتأزمة» منذ أن أطل علينا العام الميلادي 2022م وحتى ختام أسبوعه الأخير، الأسبوع الثاني والخمسين، الذي يبدأ اليوم الأحد 25 ديسمبر، ويودعنا ختامه المليء بالأحداث العالمية الكُبرى”.

وتابع الكاتب “ليبدأ عام جديد يوم الأحد المقبل، العام الذي نرجو أن يكون خيرًا من سابقه، سلامًا وحبًا ووئامًا، العام الذي يبدأ يومه الأول من شهره الأول لسنته الميلادية 2023م وقد أتمت «زاوية بصريح العبارة» حضورًا -بفضل الله تعالى ومنته- «ربع قرن» خمسة وعشرين عاماً بالتمام والكمال”.

أحداث كبرى

وأضاف “العام 2022م بدأت أحداثه الكبرى بالحرب الروسية الأوكرانية والتي لا تزال تشكل «الحدث الأضخم» هذا العام ومحور حديث العالم منذ عشرة أشهر.. حرب بدأت مطلع العام 2022م وتحديدًا في 24 شباط/ فبراير.. لتكون بتداعياتها الحدث المرشح ليكون شرارة «حرب عالمية ثالثة»، قد نرصد مبتداها ولا يعلم خاتمتها إلا المولى عز وجل.. وكما كانت تشير توقعات كبار الساسة «المحافظين» والمحللين المحايدين وقبلهم أبواق إعلام غربي مؤدلج بات يضرم النار ظنًا منه أنه لن يصطلي بنارها طالما كان مسرحها بعيدًا من شواطئ سانتا مونيكا..!”.

سياسة سعودية حكيمة

ليكون للسياسة السعودية الحكيمة دورها وحضورها الفعال في نهج الحياد «الإيجابي»، ذي الإرث السعودي الأصيل، حتى بات حديث الإعلام الغربي والشرقي، فقد أضحى أثره فعالًا على طرفي النزاع: «روسيا» ومعسكرها الشرقي، و»أوكرانيا» ومن في خندقها «الناتو والولايات المتحدة الأميركية».. إذ حافظت «السياسة السعودية الحكيمة» من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، على الإرث السياسي الرزين حتى حالت بمساعيها الحميدة دون اندلاع «حرب عالمية ثالثة» كانت على وشك الحدوث، حيث علاقات الودّ «النادرة الحدوث» مع طرفي النزاع، تُحدث توازناً بما تملكه من إرث وثقل، ونقولها بصريح العبارة: بما تملك اليوم من «سلاح اقتصادي» قال كلمة الفصل بحكمة سعودية أصيلة، عنوانها وسطية «لا شرقية ولا غربية»”.

وواصل الكاتب بقوله “حتى بات «نزاع الشرق والغرب» مع مطلع العام الجديد 2023م أقرب للانتهاء على طاولة المفاوضات منها إلى اشتباك نووي -لا قدر الله-، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل الثِقل السعودي في الميزان الدولي، الثقل السياسي الحكيم الذي غدا يرنو للسلام دومًا حتى أضحت «الرياض» بوصلة شماله.. وليس لأن الشيء بالشيء يذكر فقط بل وإلى أبعد من ذلك، نقول بجلاء وصدق وولاء «لأن الأحداث التاريخية المؤثرة في ذاكرة التاريخ يجب أن لا تنساها الأجيال المتعاقبة على هذه البلاد الطاهرة رجالًا وثرى».. فما نحن عليه اليوم من رخاء وعِز وأنفة ووسطية و»سيادة» له امتداده التاريخي منذ عهد التأسيس”.

وأضاف الكاتب “فالحقبة التاريخية بين عامي 1915 و1927 كانت قد شهدت صراعات بمختلف أنحاء العالم، وكانت دراماتيكيًا بُعيد تاريخ فتح الرياض عام 1902م، إذ كانت جزيرة العرب قاطبة تمر بمخاض انتقالي عسير في تاريخها، مما أثار حفيظة وحس وحكمة المؤسس الباني العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من امتداد تجاذبات القوى العظمى حينها وبلوغ أثرها حتمًا إلى الجزيرة العربية حيث رُحى الحرب العالمية الأولى، مما دفعه -غفر الله له- إلى مراسلة جيرانه ومنهم مبارك في الكويت، قائلاً: «أرى وقد وقعت الحرب، أن نجتمع للمذاكرة عسى أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهوالها، أو نتحالف مع دولة من الدول لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا»”.

وأضاف “كانت معاهدة (العقير) عام 1922 التي لم تكن كسائر المعاهدات التي عقدتها بريطانيا في الخليج، إذ لم تكن معاهدة حماية غير متكافئة ولا معاهدة نفوذ يدين واقعها للمغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ولكنها معاهدة مصالح مشتركة لطرفين، كل منهما يريد أن يرى أين مصلحته على أرض الواقع”.

وهو ما يُشابه ويُحاكي موقف القيادة السعودية الحكيمة اليوم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، مما يحدث اليوم من تداعيات الحرب «الروسية الأوكرانية» مرورًا بلقاءات الساسة اللاعبين في ميدان السياسة العالمية، لقاء فخامة الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف يوليو 2022م ثم لقاء قادة «العرب من المحيط إلى الخليج» على أرض الرياض «عاصمة السلام» مع فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ في ختام رأس السنة 2022م.

وختم الكاتب بقوله “لنقول للعالم: هنا هيبة كيان.. وهامة قادة.. هنا مملكة العِز والشموخ، مملكة الإباء والشمم، مملكة الحُب والوئام، هنا الحضور اللافت والدور الأكثر بهاءً وزهاءً ونقاء، هنا السعودية التي باتت بصدق صمام أمان للعالم الذي بات ينشد السلام وسط عالم مضطرب بين صيحات حروب وأنين مجاعات وكأنما الناجي من كل تلك المآسي كناجٍ بقارب شراعي بدائي، وسط بحر لُجّي عاتٍ متلاطم الأمواج”.