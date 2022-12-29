المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى السبت المقبل، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

تأثير الحالة

ويشمل تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت، مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، ومنطقة عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).

ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى).

سحب رعدية ممطرة

في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ومنطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).