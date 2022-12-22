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بعد مشاركته بالمونديال

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

2022-12-22 الساعة 3:15
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
المواطن - مروة نبيل

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تقدم المنتخب السعودي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر ديسمبر، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

تصنيف المنتخب السعودي

وجاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ49 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والخامس على الصعيد الآسيوي والعربي بـ1438.13 نقطة.

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وشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، وخسر ضد بولندا والمكسيك، ليودع المونديال من مرحلة المجموعات.

الأخضر
لاعبو المنتخب السعودي في المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخبات العربية

على الجانب الآخر، حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم قفزة كبيرة، ليتقدم 11 مركزًا في تصنيف فيفا الجديد، وذلك بعد تألقه اللافت في مونديال قطر 2022، حيث فاز على بلجيكا، إسبانيا والبرتغال، واحتل المركز الرابع في البطولة.

وتتصدر المغرب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا، بعد احتلالها المركز الـ11 عالميًا، ثم تونس، مصر، الجزائر والسعودية، فيما حل منتخب قطر الأول لكرة القدم في المركز السادس عربيًا، بعد تراجعه في الترتيب إلى الـ60 عالميًا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب في المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

الترتيب الآسيوي

وفي السياق ذاته، وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ اليابان في الصدارة، والـ20 عالميًا، ثم إيران، يليه منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وحلت أستراليا رابعة، ثم السعودية في المركز الخامس، وقطر سادسًا.

منتخب اليابان
لاعبو اليابان في المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

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