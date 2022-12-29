المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يتعادل مع أوزباكستان وديًّا

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مع ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 1/ 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام المعسكر الذي أقيم ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

ملخص المباراة

وافتتح منتخب أوزبكستان التسجيل في الدقيقة 30 من مجريات الشوط الأول، في حين سجل اللاعب طلال حاجي هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 51 من مجريات المباراة.

ودخل المنتخب السعودي المباراة بقائمة مكونة من: محمد المحمود في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، محمد عبدالله، قاسم سلطان، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي.

يذكر أن الأخضر تحت 17 عامًا تغلّب في مباراته التجريبية الأولى يوم الاثنين الماضي على ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2/ 1.