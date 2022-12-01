المنتخب السعودي يصل الرياض

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الرياض، بعد توديع منافسات كأس العالم 2022.

الأخضر يصل الرياض

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأخضر في مونديال قطر 2022، معلنًا وصول البعثة إلى الرياض.

وعلق حساب المنتخب الرسمي على الصور قائلًا: “شكرًا قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. نسخة مميزة لن تنسى.. طائرة صقورنا تصل الرياض بالسلامة ولله الحمد”.

مشوار المنتخب السعودي

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022 على استاد لوسيل بشكل مميز، حيث نجح في تحويل تأخره ضد الأرجنتين، إلى فوز تاريخي.

وواصل الأخضر تقديم الأداء المميز خلال مواجهة بولندا في الجولة الثانية، حيث كان الأفضل تكتيكيًا، وأهدر ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري، ليخسر بهدفين، إلا أن المستوى الذي قدمه؛ جعل التوقعات تصب لصالحه ضد المكسيك.

وودع الأخضر، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.