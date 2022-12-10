المنتخب المغربي أمل العرب في كأس العالم 2022

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تصدر المنتخب المغربي محركات البحث كونه يلعب مباراة مصيرية ومرتقبة أمام البرتغال بدور الثمانية، من كأس العالم 2022 والمقام حاليًا في قطر، ويحمل آمال الجماهير العربية في الصعود إلى الدور نصف النهائي من المونديال.
وبدأت منذ دقائق أحداث الشوط الأول من لقاء المغرب أمام البرتغال، في اللقاء المقام حاليًا على استاد الثمامة، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.
وتترقب الجماهير العربية والمغربية، نتيجة المباراة التي يخوضها أسود الأطلس حاليًا أمام البرتغال على ملعب الثمامة، بالمونديال، على أمل أن يفوز المغربيون اليوم، وينتظرون الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا، في ختام مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.