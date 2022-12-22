المنتدى التركي السعودي رسم خارطة طريق لعلاقات أكثر متانة

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أكدت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، أن المنتدى التركي السعودي رسم خارطة طريق لعلاقات ثنائية أكثر متانة بين قوتين إقليميتين.
وذكرت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المنتدى يمهد لخلق فرص تجارية لخدمة المصالح المشتركة، ودعم إمكانات الاستثمار لكلا البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم، انطلق في مدينة إسطنبول التركية منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، والذي يستمر يومين، وسط حضور اقتصادي رفيع المستوى من كلا البلدين.
ومن أبرز الحضور في المنتدى وزير المالية التركي نور الدين نباتي، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ويأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، بعد تبادل الزيارات بين قادة البلدين خلال الأشهر الماضية.
ويهدف المنتدى إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد قال إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.
ومن المقرر تنظيم جلسات وندوات على هامش المنتدى، لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار في تركيا، والتعريف برؤية المملكة 2030، والمشاريع العملاقة في المملكة.
كما ستقام ندوات حول مستقبل البناء والعقارات، والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية.