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لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية

الموارد البشرية تحدد موعد التقييم الذاتي للمنشآت

2022-12-27 الساعة 1:03
الموارد البشرية تحدد موعد التقييم الذاتي للمنشآت
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن شهر يناير من كل عام هو موعد التقييم الذاتي للمنشأة.

وأكدت الوزارة، أهمية التقييم؛ لدوره المهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح الوزارة وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

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أهمية التسجيل

ودعت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي” وإكمال التقييم إلكترونياً عبر موقعها.

لا توجد غرامات

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة.

 

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