الموارد البشرية تحدد موعد التقييم الذاتي للمنشآت

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن شهر يناير من كل عام هو موعد التقييم الذاتي للمنشأة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقييم؛ لدوره المهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح الوزارة وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.
ودعت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي” وإكمال التقييم إلكترونياً عبر موقعها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة.