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لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي

الموارد البشرية توضح آلية إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم قياس

2022-12-28 الساعة 7:24
الموارد البشرية توضح آلية إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم قياس
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير، بقواعد ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًا لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال حساب خدمة العناية بالمستفيدين التابع للوزارة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر موقع “تويتر”، إنه يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختباري القدرات العامة و التحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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الاستفادة من الدعم

وأضاف أنه يشترط أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، واختبار التحصيل الدراسي مرتين.

فرص الاختبار

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أكدت في وقت سابق، أن الضمان الاجتماعي يُعفي فقط المتقدمين لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.

وفي وقت سابق، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن هناك 5 فرص لاختبار القدرات العامة للمستفيدين، و4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي.

وأوضحت أن للمستفيد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

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