الموارد البشرية توضح موعد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صدور نتائج الأهلية بعد قبول الاعتراض المقدم فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بأنه عند صدور نتيجة الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية بعد 30 يومًا من تاريخ قبول الاعتراض.
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، بأنه لا يستلزم من (قبول الاعتراض) أن تكون حالة الطلب مؤهل في الأهليات القادمة، مع لزوم صرف الدفعة متى كان قرار دراسة الأهلية (مؤهل).
يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:
الانتقال إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.
إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
وإدخال أيضاً رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي، ورمز التحقق.
والضغط على استعلام.
وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.