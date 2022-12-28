الموارد البشرية : مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة الدخل

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة مجموع الدخل، ومطابقته بما هو مسجل لدى الجهات الرسمية.
جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالمستفيدين على مواطن يمتلك 4 سيارات باسمه ويسأل عن مبلغ الضمان المطور حيث قال في السؤال:” أنا باسمي أربع سيارات وألغيت سيارتين وبعده المبلغ ما تغير هل من إفادة ؟” وردت الوزارة بالقول:” احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًا يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة”
وكانت الوزارة أتاحت بالأمس تقديم الاعتراض على الدفعة 13 من الضمان المطور بعد إعلان نتائج الأهلية بشكل كامل مؤكدة أنه متى كانت النتيجة غير مؤهل يمكن تقديم اعتراض من خلال:” الدخول على حسابك في المنصة ثم الأهلية والاستحقاق وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة تقديم اعتراض”.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: