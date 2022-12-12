الموارد البشرية: يحق تحويل الموظفين للعمل عن بعد بسبب الطقس

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل، إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، بسبب ظروف الطقس.
وقالت الوزارة: إنه يمكن لصاحب العمل تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل.
ويأتي ذلك لما صدر عن المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق المملكة، وانطلاقًا من دور هذه الوزارة وإشرافها على متابعة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن ذلك يتوافق مع ما جاء في نظام العمل في البابين السادس والثامن بشأن تنظيم شروط العمل وظروفه، بالإضافة إلى تنظيم الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
وأكدت الوزارة على جميع منشآت القطاع الخاص بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بما يكفل تفادي تعرض العاملين لأي مخاطر خاصة عند صدور إنذار من الجهة الحكومية المختصة، عن الحالات المطرية الشديدة المتوقع غزارتها.