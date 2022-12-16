“المواطن” توثق اليوم العالمي للجبال من فندق أبراج الساعة

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وثقت صحيفة “المواطن” اليوم العالمي للجبال من داخل فندق أبراج الساعة احتفاءً بهذا اليوم ولما يشكله من أهمية نظرًا لما تملكه المملكة من جبال شاهقة خلابة.
واستعرض فيديو “المواطن” منصات عليها معلومات قيمة عن أبرز الجبال التي تملكها المملكة وأبرزها على التوالي: ( جبل الرحمة – جبل النور – جبل الثور – جبل خندمة – جبل أبي قيس – جبل الكعبة – – جبل السودة- جبل طويق – جبل الرماة – جبل أحد وغيرها من الجبال).
وتناول الفيديو أبرز المقومات الطبيعية لجبال المملكة لما تملكه من ثروات ومقومات تجعله من أفضل الجبال في العالم.
تحتفل دول العالم باليوم العالمي للجبال في 11 ديسمبر، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوعية بأهمية الجبال في الحياة، وإبراز الدور الحيوي التي تؤديه، وتسليط الضوء على فرص ومعوقات التنمية الجبلية، والتركيز على توعية المجتمع بما يمثله هذا النوع من البيئات الحيوية.
تعد الجبال من الثروات الطبيعية المميزة، وتمتلك المملكة عددًا كبيرً من قمم الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب، وتشكل وجهات سياحية جميلة، بسبب التنوع الجيولوجي في مساحتها الشاسعة التي تعبر عن الطبيعة الخلابة، مما يؤدي إلى تعزيز تنمية السياحة الجبلية المستدامة وتحقيق قيمة اقتصادية للمملكة.
كما أنها تتميز بتشكيلاتها الجيولوجية، فصخورها الجميلة الأخاذة بألوانها المتعددة، تمثل قيمة اقتصادية مضافة وقوة ناعمة.
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن المملكة تحتضن أجمل المعالم الجيولوجية في العالم، والتي صُنفت، ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي بالعالم، من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية “IUGS” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.