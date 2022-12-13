Icon

رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في 19 يناير 1965

الموساد ينشر مضمون آخر برقية بعثها الجاسوس إيلي كوهين من سوريا

2022-12-13 الساعة 1:09
الموساد ينشر مضمون آخر برقية بعثها الجاسوس إيلي كوهين من سوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر موقع مكتب رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرة، ما جاء في آخر برقية تلقاها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في 19 يناير 1965 من جاسوسه الشهير إيلي كوهين، قبل ساعات من اعتقاله ذلك اليوم وإعدامه في 18 مايو بدمشق.

قد يهمّك أيضاً
Img

القبض على مواطنين بحوزتهما 900 قرص مخدر

Img

رهف القحطاني لـ الطويرقي: لو كنتِ إضافة للبرنامج ما جابوني

مضمون البرقية

ونشرت وسائل إعلام عبرية، البرقية المكتوبة على آلة كاتبة باللغة الفرنسية، وفيها كتب كوهين: اجتماع بمقر أركان الجيش السوري الساعة الخامسة مع أمين الحافظ (رئيس الجمهورية) وكبار ضباط الجيش، وتم عرض نسخة منها في حفل افتتاح متحف عن كوهين اليوم، بينما سيتم الاحتفاظ بنسختها الأصلية في أرشيف الدولة، وفقًا لما ذكر رئيس الموساد ديدي برنيع.

من المعروف أن كوهين، المولود في 1924 بمصر، عمل من 1961 إلى 1965 جاسوس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي في دمشق، انتحل شخصية مهاجر سوري ولد باسم كامل أمين ثابت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتم اعتقاله بعد احتجاج سفارات مجاورة لمنزله الكائن وقتها بحي السفارات بسبب تشويش على إرسالياتها. مع ذلك قال للقاضي أثناء محاكمته: أنا مو جاسوس. أنا مبعوث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان...
أخبار رئيسية

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان...

أخبار رئيسية
40 مليون طفل بالعالم معرضون للوفاة بالحصبة
العالم

40 مليون طفل بالعالم معرضون للوفاة بالحصبة

العالم
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
داعش يستخدم تطبيقًا للمواعدة لجمع الأموال
حصاد اليوم

داعش يستخدم تطبيقًا للمواعدة لجمع الأموال

حصاد اليوم
حالة وسمية سادسة بدءًا من الثلاثاء
السعودية اليوم

حالة وسمية سادسة بدءًا من الثلاثاء

السعودية اليوم
قصة أسوأ تصادم جوي في التاريخ لطائرة...
السعودية اليوم

قصة أسوأ تصادم جوي في التاريخ لطائرة...

السعودية اليوم
المغرب ترفع شعار لا مستحيل في كرة...
الرياضة

المغرب ترفع شعار لا مستحيل في كرة...

الرياضة
كلية الملك فهد البحرية تستقبل الدفعة 38
السعودية اليوم

كلية الملك فهد البحرية تستقبل الدفعة 38

السعودية اليوم