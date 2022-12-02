الموقع السيئ وعدم التخطيط أبرز مخاطر التمويل العقاري

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية
تحدث الخبير في التمويل العقاري سهيل عسيري، اليوم الجمعة، عن أبرز مخاطر الاستثمار في العقار.
سهيل عسيري – خبير في التمويل العقاري- يوضح أبرز مخاطر الاستثمار في العقار@asiri_suhail@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WD64ESKXRhقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 2, 2022
وأوضح عسيري، في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أكبر مخاطرة اختيار الموقع السيئ والخسائر المتكبدة نتيجة عدم التخطيط الجيد.
وأردف عسيري أن عدم التخطيط المُسبق للمشروع يكبد صاحبه خسائر كبيرة، كما أن اختيار موقع بعيد عن كافة الخدمات يثقل حجم الخسائر المتوقعة.