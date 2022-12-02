الموقع السيئ وعدم التخطيط أبرز مخاطر التمويل العقاري

تحدث الخبير في التمويل العقاري سهيل عسيري، اليوم الجمعة، عن أبرز مخاطر الاستثمار في العقار.

أبرز المخاطر

وأوضح عسيري، في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أكبر مخاطرة اختيار الموقع السيئ والخسائر المتكبدة نتيجة عدم التخطيط الجيد.

وأردف عسيري أن عدم التخطيط المُسبق للمشروع يكبد صاحبه خسائر كبيرة، كما أن اختيار موقع بعيد عن كافة الخدمات يثقل حجم الخسائر المتوقعة.