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انتهاء مرحلة التصاميم الهندسية والتنفيذ ديسمبر الجاري

المياه الوطنية: 11 مشروعاً بأكثر من 4,3 مليارات ريال بالشرقية

2022-12-04 الساعة 11:24
المياه الوطنية: 11 مشروعاً بأكثر من 4,3 مليارات ريال بالشرقية
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة المياه الوطنية انطلاق مرحلة تنفيذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحلاة في الدمام والخبر والأحساء والقطيف، لتغطيتها بشكل كامل وعلى مدار الساعة بالمياه المحلاة، وتشمل المشاريع تنفيذ أكثر من 316 كيلومترًا طوليًا من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة 1.5 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى مشاريع لتحسين شبكات المياه.

4 ملايين مستفيد

وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية للمشاريع، وتهيئة مواقع إنشاء الخزانات التشغيلية، وتوريد مواد ومعدات التنفيذ للبدء في تمديد أنابيب الخطوط الرئيسة والفرعية خلال شهر ديسمبر الجاري، مبينة أن إجمالي تكلفة المشاريع تجاوزت 4.3 مليارات ريال، مشيرة إلى أنه متوقع الانتهاء منها خلال الفترة ما بين 14و 26 شهرًا القادمة وبشكل متتالٍ، لتخدم أكثر من أربعة ملايين مستفيد.

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أفضل وأحدث التقنيات

وذكرت الشركة أن هذه المشاريع ستنفذ باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها، وبالتنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتعظيم الفائدة منها، مؤكدةً أنها ستسهم في تعزيز البُنى التحتية لمنظومة التوزيع، وضمان استمرارية كفاءة عملياتها التشغيلية في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

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