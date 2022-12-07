المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدة

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حددت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها في حال طلب توصيلة مياه جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن خطوات طلب التوصيلة الجديدة تتضمن الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول على التطبيق
– فتح الصفحة الرئيسية
– الضغط على أيقونة توصيلة جديدة
– ثم الضغط على خيار نوع التوصيلة
– ثم تحميل المرفقات المطلوبة، وإرسال الطلب.