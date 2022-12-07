الناتو: لا عودة للعلاقات مع روسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه لن يكون هناك عودة للعلاقات بين الحلف وروسيا حتى لو انتهت العملية العسكرية الخاصة بموسكو في أوكرانيا.

مفاوضات السلام بعيدة

وتابع لصحيفة فاينانشيال تايمز، أنه يعتقد أن ظروف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا لم تتشكل بعد، مضيفًا أن موسكو لم تظهر حتى الآن إشارات على استعدادها للمفاوضات مع احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

واستطرد: مع ذلك، لا ينبغي أن أقرر أنا أو بروكسل هذا، يجب أن يقرر الأوكرانيون متى يحين وقت المفاوضات.

وأكد أن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس وأن الحلف يدعم هذا الحق.

تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة

وذكر ستولتنبرغ أن دول الناتو، تدرس باستمرار إمكانية إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة، قائلًا: لا يمكنني الحديث عن أنواع محددة من منظومات الأسلحة التي نفكر في تسليمها إلى أوكرانيا لكننا نفكر باستمرار في إضافة أنظمة جديدة.

وتابع أنه من المهم ضمان فعالية أداء الأسلحة والذخيرة المسلمة لكييف وقطع غيار تلك الأسلحة بالإضافة إلى صيانتها.

ومن جهة أخرى، زعم ستولتنبرغ بأن الناتو كان يحاول منذ عقود بناء علاقة بناءة مع روسيا قبل بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال: نهاية هذه الحرب لن تعني العودة إلى العلاقات الجيدة أو الطبيعية مع روسيا، يجب أن نكون مستعدين لعلاقة طويلة صعبة مع روسيا، وهذا يعني الحاجة إلى الاستثمار في دفاعنا وتعزيز الردع والدفاع الجماعي لحلف الناتو.