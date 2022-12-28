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بسبب نتائجه بدوري يلو

النادي الأهلي يحبط جماهيره

2022-12-28 الساعة 2:56
النادي الأهلي يحبط جماهيره
المواطن - مروة نبيل

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خذل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهيره، بسبب مستواه المتذبذب ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

بداية محبطة ورحيل الإدارة

وفشل الأهلي في البقاء بدوري المحترفين، ليصدم جماهيره بالهبوط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يبدأ منافسات دوري يلو بشكل محبط، ما تسبب في غضب جماهيره.

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وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموسم الحالي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي، وتعادل مع القيصومة ثم خسر ضد الأخدود، لترحل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، ويتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

بداية التحسن

وتكاتفت الإدارة الجديدة مع الأعضاء الذهبيين والجماهير، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، وتحسن أداء الأهلي بقيادة المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، وحقق نتائج إيجابية في دوري يلو.

النادي الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

انتفاضة النادي الأهلي مع موسيماني

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي، مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أملًا في الاستفادة بخبراته الكبيرة، وحقق الفريق انتفاضة معه في بداية مسيرته، الأمر الذي أثار تفاؤل الجماهير التي توقعت تصدر الترتيب.

وجاء تأجيل مباريات الأهلي، لمشاركة لاعبيه في كأس العالم 2022، بمثابة الفرصة الجيدة، لتجهيز الفريق ورفع معدل اللياقة البدنية، إلا أن الراقي ظهر بشكل محبط بعد استئناف المسابقات.

موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا مع العين، ثم فاز على هجر، قبل أن يعود ويسقط في فخ التعادل بدون أهداف أمام العربي بالأمس، ليحبط جماهيره ويواصل الابتعاد عن الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، حيث نجح في الفوز 5 مرات والتعادل مثلهم وخسر لقاء.

 

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