النادي الأهلي يحبط جماهيره

خذل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهيره، بسبب مستواه المتذبذب ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

بداية محبطة ورحيل الإدارة

وفشل الأهلي في البقاء بدوري المحترفين، ليصدم جماهيره بالهبوط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يبدأ منافسات دوري يلو بشكل محبط، ما تسبب في غضب جماهيره.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموسم الحالي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي، وتعادل مع القيصومة ثم خسر ضد الأخدود، لترحل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، ويتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي.

بداية التحسن

وتكاتفت الإدارة الجديدة مع الأعضاء الذهبيين والجماهير، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، وتحسن أداء الأهلي بقيادة المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، وحقق نتائج إيجابية في دوري يلو.

انتفاضة النادي الأهلي مع موسيماني

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي، مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أملًا في الاستفادة بخبراته الكبيرة، وحقق الفريق انتفاضة معه في بداية مسيرته، الأمر الذي أثار تفاؤل الجماهير التي توقعت تصدر الترتيب.

وجاء تأجيل مباريات الأهلي، لمشاركة لاعبيه في كأس العالم 2022، بمثابة الفرصة الجيدة، لتجهيز الفريق ورفع معدل اللياقة البدنية، إلا أن الراقي ظهر بشكل محبط بعد استئناف المسابقات.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا مع العين، ثم فاز على هجر، قبل أن يعود ويسقط في فخ التعادل بدون أهداف أمام العربي بالأمس، ليحبط جماهيره ويواصل الابتعاد عن الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، حيث نجح في الفوز 5 مرات والتعادل مثلهم وخسر لقاء.