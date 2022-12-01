النايفات ترفع رأسمالها 200 مليون ريال عن طريق منح أسهم

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قرر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 20 في المائة، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 1.2 مليار ريال، وستكون الزيادة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وذلك برسملة كامل رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 169.7 مليون ريال، ورسملة جزء من رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 30.3 مليون ريال، ومنح 1 سهم مقابل كل 5 أسهم مملوكة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الزيادة لدعم وتعزيز القاعدة الرأسمالية والأنشطة المستقبلية لشركة النايفات لتمكينها من تحقيق معدلات النمو والتنويع في الاستثمارات ودعم خطط نموها المستقبلية خلال الأعوام القادمة.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية