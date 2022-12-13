النصر قد يواجه عقوبة بسبب صفقة كريستيانو رونالدو

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كواليس اهتمام نادي النصر بضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر تقدم بعرض رسمي لضم رونالدو بداية من يناير المقبل مقابل 500 مليون يورو بحسب التقارير.

وقال المسحل في حواره مع صحيفة Marca الإسبانية: ” يجب على النصر أن يُغطي تكاليف صفقته مع رونالدو، حتى لا يدخل النادي في مشكلة مع رابطة الأندية”.

وأضاف المسحل: “الدوري السعودي أصبح جاذبًا للنجوم العالميين، مثل الأرجنتيني إيفر بانيجا والنيجيري أوديون إيغالو”.

عقوبة ضد النصر بحالة واحدة

وعدم تغطية مصاريف هذه الصفقة؛ قد يؤدي إلى حرمان النصر من شهادة الكفاءة المالية، ومنعه من تسجيل صفقاته الجديدة، لأكثر من سوق انتقالات.

وفي وقت سابق، ألمح الناقد الرياضي عادل الملحم إلى اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وغرد الناقد الرياضي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من هو اللاعب الأجنبي الذي سيتعاقد معه النصر في يناير القادم؟”.

تعليقات المغردين التابعين له أشارت إلى أن الملحم ألمح إلى أن النصر أصبح قريبًا من ضم النجم البرتغالي في يناير لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أصفر الرياض.