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في الميركاتو الشتوي

النصر مهتم بضم بوسكيتس

2022-12-30 الساعة 11:24
النصر مهتم بضم بوسكيتس
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، محاولاتها لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل، ليرتبط اسمها بنجم فريق برشلونة، سيرجيو بوسكيتس.

النصر يفاوض بوسكيتس

وينتهي عقد النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.

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ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن سيرجيو بوسكيتس تلقى عرضًا مذهلًا للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

الريال ضد برشلونة
اللاعب الإسباني

وأضافت: “التكهنات حول إمكانية رحيل بوسكيتس في يناير المقبل، جذبت اهتمام النصر لضم اللاعب، خاصة أن المدير الرياضي للعالمي، جوران فوسيفيتش، يعد من أصدقاء النجم الإسباني، ولعبا معًا في صفوف الناشئين بالبلوجرانا”.

وتابعت “موندو ديبورتيفو”: “عرض النصر أعلى بكثير مما يمكن أن يعرضه برشلونة عليه للتجديد، لكن اللاعب غير مستعد للانتقال إلى السعودية، كما أنه ليس في عجلة لحسم مستقبله، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب”.

بوسكيتس
اللاعب الإسباني – المصدر @SEFutbol

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم النصر أداء مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل إيجابيًا ضد الهلال في الجولة العاشرة، ليواصل الانفراد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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