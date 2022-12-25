النصر مهتم بضم نجم تشيلسي

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يستهدف ضم كانتي

وأشارت صحيفة “فوتو ميركاتو”، إلى أن النصر مهتم بالتعاقد مع نجم وسط فريق تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، الذي ينتهي عقده مع البلوز في الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن النصر يرغب في ضم كانتي صاحب الـ31 عامًا، خلال شهر يناير المقبل في صفقة انتقال حر، موضحة أن برشلونة الإسباني يُخطط أيضًا منذ فترة من أجل التعاقد مع اللاعب ذاته.

وعانى كانتي من إصابات متكررة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي حرمه من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منذ بداية الموسم، بجانب غيابه عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق أن أعلن المدير الفني لتشيلسي، جراهام بوتر، أن كانتي سيواصل الغياب عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة، على أن يعود للمشاركة في بداية شهر مارس المقبل.

التفاوض مع رونالدو

وضفقة كانتي ليست الصفقة العالمية الأولى التي يسعى النصر لضمها خلال الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسمه بالتفاوض مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية؛ ستجعله الأعلى راتبًا في العالم.

وتُشير تقارير إلى احتمالية تواجد رونالدو في مدرجات مرسول بارك، غدًا الاثنين، من أجل متابعة ديربي الرياض، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه الجديد.