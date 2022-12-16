النصر يبحث عن الفوز الـ23 ضد الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الرائد اليوم.

الرائد ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، فيما يقع العالمي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

أرقام الفريقين

وسبق أن لعب الرائد ضد النصر 28 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق 22 انتصارًا، وخسر مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

وحقق العالمي أفضل سلسلة حالية من عدم الخسائر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بـ12 مباراة متتالية، كما نجح في تسجيل 67 هدفًا في شباكه، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق خلال مواجهة اليوم.

ولم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات وخسر 5 مرات، وسجل 6 أهداف واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز في 6 مباريات بدوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر أخرى، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، واستقبل 3 أهداف فقط.