النصر يتجاوز العدالة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد العدالة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بفوز العالمي بهدفين دون رد وتأهله إلى ربع النهائي.

تقدم النصر ضد العدالة

وانطلقت مواجهة النصر ضد العدالة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بشكل سريع، وكاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز أن يهز الشباك عند الدقيقة الرابعة، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسيطر العالمي على اللعب، وهدد مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أن رأسيته ارتدت عند الدقيقة 13، وأهدر أيمن يحيى فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25.

واستمرت محاولات النصر، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، وتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد كرة من سلطان الغنام، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي العالمي، حيث واصلوا الضغط بقوة بحثًا عن تعزيز تقدمهم بالنتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العدالة بهدف نظيف في كأس الملك.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النصر الضغط وأهدر لاعبوه العديد من الفرص وسط تألق دفاعي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة.

ومرر تاليسكا كرة مميزة لفينسنت أبو بكر، ليسدد الكرة بقوة، إلا أنها ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 67، وتألق الحارس مياتوفيتش وتصدى لتسديدة قوية من لويس جوستافو من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 72.

وأحرز أبو بكر الهدف الثاني عند الدقيقة 77، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهدد العدالة مرمى العالمي، ولكن مرت بعيدًا عند الدقيقة 79، وأحرز سامي النجعي الهدف الثاني عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز النصر ضد العدالة بنتيجة 2/ 0.