Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بثنائية أيمن يحيى والنجعي

النصر يتجاوز العدالة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

2022-12-21 الساعة 11:11
النصر يتجاوز العدالة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد العدالة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بفوز العالمي بهدفين دون رد وتأهله إلى ربع النهائي.

تقدم النصر ضد العدالة

وانطلقت مواجهة النصر ضد العدالة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بشكل سريع، وكاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز أن يهز الشباك عند الدقيقة الرابعة، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 1500 كجم مواد غذائية فاسدة بمكة المكرمة

Img

أسباب لجوء السعودية للاستزراع المائي رغم طول السواحل

وسيطر العالمي على اللعب، وهدد مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أن رأسيته ارتدت عند الدقيقة 13، وأهدر أيمن يحيى فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25.

النصر والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

واستمرت محاولات النصر، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، وتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد كرة من سلطان الغنام، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي العالمي، حيث واصلوا الضغط بقوة بحثًا عن تعزيز تقدمهم بالنتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العدالة بهدف نظيف في كأس الملك.

أيمن يحيى
احتفال يحيى – المصدر @AlNassrFC

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النصر الضغط وأهدر لاعبوه العديد من الفرص وسط تألق دفاعي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة.

النصر ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

ومرر تاليسكا كرة مميزة لفينسنت أبو بكر، ليسدد الكرة بقوة، إلا أنها ذهبت بعيدًا عند الدقيقة 67، وتألق الحارس مياتوفيتش وتصدى لتسديدة قوية من لويس جوستافو من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 72.

وأحرز أبو بكر الهدف الثاني عند الدقيقة 77، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وهدد العدالة مرمى العالمي، ولكن مرت بعيدًا عند الدقيقة 79، وأحرز سامي النجعي الهدف الثاني عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز النصر ضد العدالة بنتيجة 2/ 0.

النصر والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية