النصر يتفوق على الهلال بالديربي في ديسمبر

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تترقب الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والهلال، يوم غد الاثنين عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل ديربي الرياض غدًا، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.
ويُعد ديربي الرياض غدًا هو السابع بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات دوري المحترفين، ويملك النصر سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز الهلال مرة واحدة.
ولعب الفريقان 28 مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، مقابل 9 انتصارات للنصر، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في المواجهات الأخيرة، وتحقيق الفوز في مباراة الغد؛ للحفاظ على الصدارة، فيما يطمح الهلال لخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وانتزاع المركز الأول.