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بفارق 10 ملايين يورو

النصر يتفوق على الهلال في القيمة التسويقية

2022-12-25 الساعة 10:02
النصر يتفوق على الهلال في القيمة التسويقية
المواطن - محمد سمعه

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ينتظر عشاق كرة القدم السعودية، غدًا ديربي النصر والهلال ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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القيمة التسويقية للديربي

ويتفوق لاعبو أصفر الرياض في القيمة التسويقية على لاعبي الهلال، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي النصر 60 مليون يورو بينما تبلغ القيمة السوقية للاعبي الهلال 50 مليون يورو.

كأس الملك - الهلال والنصر - أندية - الأجانب - النصر والهلال - الهلال والنصر

ويعد البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم الهلال، الأغلى بين الفريقين بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يأتي مواطنه أندرسون تاليسكا، نجم النصر، الأغلى بين لاعبي العالمي، بقيمة 14 مليون يورو.

ويأتي بالمرتبة الثانية، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، نجم العالمي بـ 9 ملايين يورو، وخلفه البرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الزعيم بـ8.5 ملايين يورو، والظهير الإيفواري جيسلان كونان بـ 8 ملايين يورو، ومتوسط الميدان جوستافو كويلار بـ 5 ملايين يورو.

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