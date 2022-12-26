النصر يحدد موعد الفحص الطبي لـ رونالدو

يبدو أن نادي النصر في طريقه لحسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رونالدو يستعد للفحص الطبي

وأكد مصدر في نادي النصر لشبكة cbs sports الأمريكية، أن العالمي حدد موعد الفحوصات الطبية لكريستيانو رونالدو، قبل توقيع العقود رسميًا.

وأضافت الشبكة الأمريكية، اليوم الاثنين: “النصر واثق من حسم الصفقة، كما قام النادي بحجز أماكن الإقامة لكريستيانو ومستشاريه”.

وتابعت cbs sports: “نادي النصر لديه اتفاق بالفعل مع رونالدو على الشروط العامة للعقد، ويتبقى فقط الحصول على إشارة خضراء من النجم البرتغالي، من أجل توقيع الأوراق الرسمية للصفقة”.

وفسخ مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي مع البرتغالي كريستيانو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

حضور الديربي

وأشارت تقارير صحافية خلال اليومين الماضيين، أن كريستيانو سيحضر مباراة النصر ضد الهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي من المدرجات، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر حتى الآن.

وكان يطمح رونالدو صاحب الـ37 عامًا، في التألق مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني فرناندو سانتوس أبقاه على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي الدورين ثمن وربع النهائي.