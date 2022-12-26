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في ختام الجولة العاشرة

النصر في الصدارة رغم التعادل مع الهلال

2022-12-26 الساعة 10:44
النصر في الصدارة رغم التعادل مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الهلال، في ختام منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

إيغالو يتقدم سريعًا

وانطلق ديربي الرياض بين النصر والهلال الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وضغط العالمي وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد عند الدقيقة الخامسة، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

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وواصل النصر محاولاته؛ وهدد مرمى الأزرق عند الدقيقة السادسة برأسية بعد عرضية من ركنية، ولكن عبدالله المعيوف أبعدها، ونجح أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة بعد عرضية من الجانب الأيسر.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

وتعرض نجم الهلال، محمد البريك للإصابة، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 20، ويُشارك ناصر الدوسري بدلًا منه، وخرج حارس المرمى ديفيد أوسبينا من مرماه، ليبعد كرة طويلة من أمام سالم الدوسري عند الدقيقة 26.

وكاد النصر أن يسجل التعادل عند الدقيقة 34، إلا أن رأسية فينسنت أبو بكر اصطدمت بالقائم، واستمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من ديربي الرياض بتأخر النصر ضد الهلال بهدف.

النصر ضد الهلال
جانب من ديربي الرياض – المصدر @Alhilal_FC

تاليسكا يتعادل والهلال يتقدم

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محاولاته، ومرر تاليسكا كرة لفينسنت أبو بكر، إلا أن تسديدته مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 47، وتألق المعيوف وأبعد فرصتين عند الدقيقة 49 من ديربي الرياض.

ومرت رأسية الغنام بجوار القائم عند الدقيقة 53، ونجح أندرسون تاليسكا في تسجيل التعادل ضد الهلال عند الدقيقة 56، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف التقدم عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ليشتعل ديربي الرياض بحثًا عن هدف جديد.

سالم الدوسري
الدوسري يسدد ركلة الجزاء – المصدر @Alhilal_FC

النصر يتعادل في ديربي الرياض 

ونجح تاليسكا في تسجيل التعادل عند الدقية 70، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته فرصة هدف آخر عند الدقيقة 75، واستمرت المحاولات، وسط تألق كبير من الدفاع.

تاليسكا في ديربي الرياض
تاليسكا – المصدر @SPL

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 88 من تسديدة قوية، وأنقذ المعيوف فرصة خطيرة، ومرت رأسية محمد جحفلي بجوار المرمى عند الدقيقة 94، وأهدر تاليسكا فرصة خطيرة عند الدقيقة 96، لينتهي ديربي الرياض بتعادل النصر ضد الهلال بنتيجة 2/2.

وبعد ديربي الرياض، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 23 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما وصل الهلال إلى 21 نقطة في المركز الرابع.

دوري روشن السعودي
لاعبو الزعيم – المصدر @SPL

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