النصر يستعيد الصدارة بفوز ثمين ضد الخليج

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين أمام نادي الخليج بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر البطولة.

وتقدم الكاميروني فينسينت أبو بكر بالهدف الأول للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب.

النصر ضد الخليج

وحاول نادي الخليج في الدقيقة الـ28 تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي أصفر الرياض.

وأهدر الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثاني لـ العالمي في الدقيقة الـ40 بعد اختراق مميز لدفاعات نادي الخليج.

وفي الشوط الثاني، أهدر سلطان الغنام فرصة إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

ثم أهدر البرازيلي تاليسكا فرصة إحراز الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الـ92.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 26 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ15 ” قبل الأخير”.