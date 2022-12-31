النصر يستهدف ضم إيكاردي

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد حسم صفقة قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

التعاقد مع رونالدو

وحسم النصر صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، مساء الجمعة، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفور الإعلان عن الصفقة، بدأت أثارها سريعًا، حيث انتعشت حسابات النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت في زيادة مستمرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يسعى لضم إيكاردي

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي: “النصر يريد التعاقد مع المزيد من نجوم كرة القدم الأوروبية، وهناك اتصالات من النادي، بالأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي التركي”.

وأضاف الموقع الإيطالي: “إيكاردي يمكن أن يغادر تركيا في الفترة المقبلة، خاصة وأنه انضم إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة قادمًا من باريس سان جيرمان”.

واختتم “توتو ميركاتو ويب”، تقريره قائلًا: “نادي نيولز أولد بويز، يود إعادة المهاجم إلى الأرجنتين، لكن النصر قد يتفوق من خلال عرض رواتب ضخمة”.