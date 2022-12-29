النصر يستهدف ضم راموس

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل، ليرتبط اسمها بنجم باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس.

النصر يسعى لضم راموس

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، إلى أن إدارة النصر لن تكتفي بمحاولات إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل تريد أيضًا التعاقد مع صفقات قوية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “راموس هو الهدف الثاني لإدارة النصر بعد كريستيانو رونالدو، وإدارة النادي تجهز رحلة إلى مدريد للتفاوض مع اللاعب ومحاولة إقناعه”.

وأضافت “ماركا”: “تبدو محاولات التعاقد مع المدافع الإسباني صعبة ومعقدة، لكن إدارة النصر لا تستبعد أي شيء، خاصة أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل”.

وواصلت: “المؤشرات الأولية تنذر بأن راموس يريد الاستمرار في أوروبا، سعيًا وراء تحديات كبيرة مثل الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، والعودة مجددًا لصفوف منتخب إسبانيا”.

عدم تجديد التعاقد

وكان راموس صاحب الـ37 عامًا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتقدم النادي بأي عرض حتى الآن.

وغاب المدافع الإسباني عن المشاركة مع باريس سان جيرمان في مباريات عديدة في الموسم الماضي، قبل أن يستعيد توازنه هذا الموسم، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لتجديد عقده لموسم آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).