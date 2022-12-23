النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لحسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

النصر يسعى لحسم الصفقة

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، آخر تطورات مفاوضات النصر مع رونالدو.

وأشار جاليتي إلى أن إدارة النصر تضغط على كريستيانو من أجل توقيع العقود معه قبل عطلة نهاية الأسبوع، وذلك للإعلان عن الصفقة رسميًا قبل ديربي الرياض المرتقب ضد الهلال.

ولفت جاليتي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق وإنهاء الصفقة، سيتم تسجيل رونالدو في صفوف النصر واللعب بداية من 1 يناير.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

غموض موقف رونالدو

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج.

ولم يحسم البرتغالي كريستيانو موقفه من عرض النصر حتى الآن، ولكن تؤكد الصحف العالمية الاتفاق مع النجم البرتغالي على التوقيع لمدة عامين ونصف، في صفقة ستجعله اللاعب الأغلى في العالم.