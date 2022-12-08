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اللاعب البرتغالي كان أكد على عدم وجود أي اتصال بينه وبين النادي

النصر يقترب من ضم كريستيانو رونالدو رغم النفي!

2022-12-08 الساعة 9:49
النصر يقترب من ضم كريستيانو رونالدو رغم النفي!
المواطن - فريق التحرير

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لايزال الحديث مستمرًا عن رغبة نادي النصر في إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، رغم نفي اللاعب البرتغالي ما تردد حول الأمر بعد مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم.

النصر يغري كريستيانو رونالدو براتب ضخم

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

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وألمح الناقد الرياضي محمد أبو هداية إلى إتمام الصفقة بين النصر ورونالدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الدوري السعودي بشكل عام سيحظى باهتمام الإعلام الرياضي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا بسبب صفقة الدون”.

كريستيانو رونالدو

وفي سياق آخر، وجه الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، نصيحة لإدارة نادي النصر بعدم التعاقد مع رونالدو بعد الأنباء التي تحدثت عن اهتمام أصفر الرياض بضمه.

وقال مدحت شلبي في برنامج “مساء On Time” المذاع على قناة On Time Sports المصرية في حلقة أول أمس الثلاثاء: “أرجو من إدارة النصر والأمر مجرد نصيحة، عدم التعاقد مع رونالدو لأنه لن يُفيد الفريق فنيًّا ولن يُحقق البطولات، وجوده قد يُسبب مشاكل في أروقة الفريق”.

محمد أبو هداية عن رونالدو

جدير بالذكر أن تشيلسي الإنجليزي كان رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير المقبل.

كريستيانو رونالدو

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