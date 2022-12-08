النصر يقترب من ضم كريستيانو رونالدو رغم النفي!

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
لايزال الحديث مستمرًا عن رغبة نادي النصر في إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، رغم نفي اللاعب البرتغالي ما تردد حول الأمر بعد مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم.
وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.
وألمح الناقد الرياضي محمد أبو هداية إلى إتمام الصفقة بين النصر ورونالدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الدوري السعودي بشكل عام سيحظى باهتمام الإعلام الرياضي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا بسبب صفقة الدون”.
وفي سياق آخر، وجه الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، نصيحة لإدارة نادي النصر بعدم التعاقد مع رونالدو بعد الأنباء التي تحدثت عن اهتمام أصفر الرياض بضمه.
وقال مدحت شلبي في برنامج “مساء On Time” المذاع على قناة On Time Sports المصرية في حلقة أول أمس الثلاثاء: “أرجو من إدارة النصر والأمر مجرد نصيحة، عدم التعاقد مع رونالدو لأنه لن يُفيد الفريق فنيًّا ولن يُحقق البطولات، وجوده قد يُسبب مشاكل في أروقة الفريق”.
جدير بالذكر أن تشيلسي الإنجليزي كان رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير المقبل.