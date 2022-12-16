Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

النصر يقلب الطاولة على الرائد ويفوز برباعية

2022-12-16 الساعة 8:07
النصر يقلب الطاولة على الرائد ويفوز برباعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت قبل قليل، مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

تعادل الرائد ضد النصر

وبدأت مباراة الرائد ضد النصر التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وكاد العالمي أن يهز الشباك مبكرًا برأسية من أندرسون تاليسكا، إلا أن حارس المرمى سيلفيو تألق وتصدى لها.

قد يهمّك أيضاً
Img

تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الطائف

Img

استعدادات نادي الباطن تحبط جماهيره

ميتريتا
احتفال ميتريتا – المصدر spl

وأضاع كريم البركاوي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى، وسدد الكرة بعيدًا عند الدقيقة 22، قبل أن ينجح ميتريتا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 28.

وانتفض لاعبو العالمي بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل فينسنت أبو بكر التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الرائد ضد النصر بنتيجة 1/1.

الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

تاليسكا يسجل هاتريك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي بقوة، وأطلق تاليسكا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56 تصدى لها سيلفيو، قبل أن ينجح النجم البرازيلي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وواصل العالمي الضغط، وحصل على ركلة جزاء بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، سددها تاليسكا بنجاح عند الدقيقة 73، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث له والرابع للأصفر عند الدقيقة 90، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الرائد ضد النصر بنتيجة 4/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ11.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم