النصر يقلب الطاولة على الرائد ويفوز برباعية

انتهت قبل قليل، مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بفوز العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف.

تعادل الرائد ضد النصر

وبدأت مباراة الرائد ضد النصر التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وكاد العالمي أن يهز الشباك مبكرًا برأسية من أندرسون تاليسكا، إلا أن حارس المرمى سيلفيو تألق وتصدى لها.

وأضاع كريم البركاوي فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى، وسدد الكرة بعيدًا عند الدقيقة 22، قبل أن ينجح ميتريتا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 28.

وانتفض لاعبو العالمي بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل فينسنت أبو بكر التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الرائد ضد النصر بنتيجة 1/1.

تاليسكا يسجل هاتريك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي بقوة، وأطلق تاليسكا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56 تصدى لها سيلفيو، قبل أن ينجح النجم البرازيلي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61.

وواصل العالمي الضغط، وحصل على ركلة جزاء بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، سددها تاليسكا بنجاح عند الدقيقة 73، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث له والرابع للأصفر عند الدقيقة 90، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الرائد ضد النصر بنتيجة 4/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ11.