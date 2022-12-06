النصر يكسب 3 قضايا بشكل نهائي

ربح نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكام نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.

وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.

موعد مباراة النصر وألميريا

وفي سياق آخر، يستعد أصفر الرياض لمواجهة فريق ألميريا الإسباني وديًّا يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وسوف تُقام مباراة النصر وألميريا الجمعة المقبلة في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب “مرسول بارك” معقل أصفر الرياض.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًّا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.