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في ثمن نهائي كأس الملك

النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

2022-12-21 الساعة 10:02
النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد العدالة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة النصر ضد العدالة المقامة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر بشكل سريع، وكاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز أن يهز الشباك عند الدقيقة الرابعة، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

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النصر ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وسيطر العالمي على اللعب، وهدد مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أن رأسيته ارتدت عند الدقيقة 13، وأهدر أيمن يحيى فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 25.

النصر والعدالة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

تقدم النصر ضد العدالة

واستمرت محاولات الأصفر، قبل أن ينجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، وتمكن العالمي من تسجيل الهدف الثاني، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي العالمي، حيث واصلوا الضغط بقوة بحثًا عن تعزيز تقدمهم بالنتيجة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد العدالة بهدف نظيف في كأس الملك.

النصر ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

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