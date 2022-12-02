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النفط يتراجع دولارًا قبيل اجتماع أوبك+

2022-12-02 الساعة 11:20
النفط يتراجع دولارًا قبيل اجتماع أوبك+
المواطن - متابعة

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تراجعت العقود الآجلة للنفط دولارًا، وسط تعاملات متقلبة اليوم الجمعة، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتبارًا من الاثنين المقبل.

التفاصيل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي 1.1 بالمائة، إلى 85.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1807 بتوقيت جرينتش. وانخفضت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتًا، أي 0.9 بالمائة، إلى 80.47 دولار للبرميل.

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وتراجع الخامان وارتفعا اليوم، لكنهما في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما لثلاثة أسابيع متتالية. وستكون هذه المكاسب الأكبر في شهرين بواقع اثنين بالمائة لبرنت وخمسة بالمائة للخام الأمريكي.

تسعير النفط الروسي

وكشف دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت بصورة مبدئية على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بخمسة بالمائة، وفقًا لرويترز.

ولا يزال الحد الأقصى، الذي اقتُرح للحد من إيرادات روسيا دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، بحاجة إلى موافقة رسمية قبل بدء سريان العقوبات التي فرضها التكتل على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر.

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