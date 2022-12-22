النفط يرتفع بأكثر من دولارين

صعدت أسعار النفط، لأكثر من دولارين للبرميل، أمس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب تقلصت بفعل عاصفة ثلجية من المتوقع أن تؤثر على السفر في الولايات المتحدة.

العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.21 دولار أو 2.76 في المائة إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.7 في المائة إلى 78.29 دولار، وفقًا لرويترز.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.89 مليون برميل، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 1.66 مليون برميل. وقالت مصادر في السوق: إن بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس تراجع المخزونات 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.