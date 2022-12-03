النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر

سجلت أسعار النفط أكبر مكاسب أسبوعية لها خلال شهر، في ارتفاع استمر لمدة أربعة أيام.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة، الجمعة، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) يوم الأحد وفرض الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي يوم الاثنين.

خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5%، إلى 79.98 دولار عند التسوية.

وسجل النفط أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، بعد أسبوع متقلب تميزت فيه الصين بتخفيف قيود كوفيد وسط مضاربات شديدة.

انتعاش الأسواق

وحقق النفط انتعاشًا حادًا هذا الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 2021 يوم الاثنين، مع تحسن آفاق الطلب بسبب تقليص سياسة كوفيد في الصين في أعقاب الاحتجاجات.

كان الارتفاع مدعومًا بمعنويات السوق الأوسع التي كانت تتفاعل بشكل متفائل مع الإشارات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من الأسبوع بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة سوف تتباطأ.

مع ذلك، توقف الارتفاع الذي استمر أربعة أيام يوم الجمعة بعد أن أعادت الرياح المعاكسة الهبوطية تأكيد نفسها في السوق.

وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.