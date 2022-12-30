النقل: استكمال الإصلاحات على طريق الظهران الجبيل

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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال الإصلاح على طريق الظهران الجبيل.
يعلن فرع #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية بالمنطقة الشرقية عن استكمال أعمال الإصلاح على طريق #الظهران_الجبيل ابتداءً من تقاطع وطريق الملك سعود وحتى جسر صفوى باتجاه الجبيل، وذلك من مساء اليوم الجمعة 30/12/2022، على أن تكون أعمال الإصلاح على 5 مراحل، ومدة كل مرحلة شهرين. pic.twitter.com/ULl2tNs6lqقد يهمّك أيضاً
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) December 30, 2022
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الإصلاح على طريق الظهران الجبيل يبدأ من تقاطع وطريق الملك سعود وحتى جسر صفوى باتجاه الجبيل.
وأشار فرع وزارة النقل إلى أن ذلك يبدأ من مساء اليوم الجمعة 30/12/2022، على أن تكون أعمال الإصلاح على 5 مراحل، على أن تكون مدة كل مرحلة شهرين.