النقل: استكمال الإصلاحات على طريق الظهران الجبيل

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال الإصلاح على طريق الظهران الجبيل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الإصلاح على طريق الظهران الجبيل يبدأ من تقاطع وطريق الملك سعود وحتى جسر صفوى باتجاه الجبيل.

ابتداءً من اليوم

وأشار فرع وزارة النقل إلى أن ذلك يبدأ من مساء اليوم الجمعة 30/12/2022، على أن تكون أعمال الإصلاح على 5 مراحل، على أن تكون مدة كل مرحلة شهرين.