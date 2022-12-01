النقل تبدأ تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات تعزيزًا لسلامة وأمن نقل الركاب والحفاظ على سلامتهم.

وحددت الهيئة العامة للقل موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

بداية من اليوم

بحسب الهيئة يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 م فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة ما عدا نظام التتبع AVL Tracking System

وذلك اعتبارًا من الخميس 7 جمادى الأولى 1444 هجريًا الموافق 1 ديسمبر 2022.

رفع جودة الخدمات

لفتت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية تساهم في رفع جودة خدمات النقل بالحافلات، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات العامة للنقل، وتعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.