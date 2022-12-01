النقل تبدأ تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات تعزيزًا لسلامة وأمن نقل الركاب والحفاظ على سلامتهم.
وحددت الهيئة العامة للقل موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.
بحسب الهيئة يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 م فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة ما عدا نظام التتبع AVL Tracking System
وذلك اعتبارًا من الخميس 7 جمادى الأولى 1444 هجريًا الموافق 1 ديسمبر 2022.
لفتت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية تساهم في رفع جودة خدمات النقل بالحافلات، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات العامة للنقل، وتعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.