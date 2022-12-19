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غرامة مالية وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة

النقل تتوعد كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالعقوبة

2022-12-19 الساعة 10:20
النقل تتوعد كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالعقوبة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو عبث بها أو نقلها أو قام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً يُعاقب بغرامة مالية وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.

المقصود بحرم الطريق

وأوضحت الوزارة، أن المقصود بحرم الطريق هو العرض الكامل للطريق الإسفلتي ذاته وجزر الوسط والأكتاف والجوانب، وذلك وفقاً لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

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الالتزام بتنظيمات السير

وشددت وزارة النقل، على ضرورة الالتزام بتنظيمات السير على الطريق وفقاً لما يحدده نظام المرور ولائحته التنفيذية.

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