النقل تتوعد كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات بالعقوبة

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو عبث بها أو نقلها أو قام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً يُعاقب بغرامة مالية وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.
وأوضحت الوزارة، أن المقصود بحرم الطريق هو العرض الكامل للطريق الإسفلتي ذاته وجزر الوسط والأكتاف والجوانب، وذلك وفقاً لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
وشددت وزارة النقل، على ضرورة الالتزام بتنظيمات السير على الطريق وفقاً لما يحدده نظام المرور ولائحته التنفيذية.